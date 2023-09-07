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أمير قطر والبرهان يبحثان سبل إنهاء الحرب في السودان

9/7/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 7 أيلول (بترا) - بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، تطورات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان، وسبل إنهاء الحرب الدائرة هناك.
كما تناولت الجلسة، بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.
ووصل البرهان الدوحة اليوم الخميس في إطار جولة يقوم بها على عدد من الدول العربية.
وعقد الجانبان جلسات مباحثات رسمية في قصر لوسيل، جدد خلالها أمير قطر التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.
من جانبه، عبر البرهان عن تقديره لأمير قطر على موقف بلاده الداعم للسودان حكومة وشعبا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.
وحضر جلسة المباحثات الرسمية، عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
--(بترا)
م خ/م ق/ح أ
07/09/2023 19:11:30

MENAFN07092023000117011021ID1107029254

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