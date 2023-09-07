إربد 7 أيلول (بترا) سيف العمري - وضع سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، حجر الأساس لفرع المركز الوطني للسكري والغدد الصم في بلدة الصريح في محافظة إربد، الذي يقام بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، لتغطية خدمات الفرع بمحافظات إقليم الشمال.

وأكد سموه، في كلمة له، أهمية إتاحة المعلومة السليمة المستندة للحقيقة المطلقة وذلك من أجل التمكين والتفعيل، وضرورة الاستناد إلى فهرس الحرمان المتعدد لتحديد أوجه العوز والحرمان في القطاعات المختلفة.

وأشار سموه إلى ضرورة أن تتجاوز النظرة التنموية القطاعات الإدارية وجعل القانون يعمل من أجل الجميع.

وقال سموه، إن مهمة الإنسان ليست فقط في التفوق والتطور، بل تكمن أيضًا في المسؤولية والأخلاق، والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، مؤكداً أن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يجب حمايتها والاستثمار فيها لتحقيق التقدم والازدهار وبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

وأكد سموه، أن التشاركية والتشبيك مع القطاعات المختلفة، هي ضرورة أساسية لمواجهة التحديات الكبيرة، إذ لا يمكن لقطاع واحد أو جهة واحدة حل جميع المشكلات بمفردها.

ولفت سموه إلى أن تحديات مختلفة، مثل التغير المناخي، والفقر، والأوبئة، والهجرة، واللجوء، تتطلب تعاونًا واسعًا بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، إضافة إلى أنه من خلال التشاركية، يمكن تبادل المعارف والخبرات ما يتيح التعاون والتفاعل بين القطاعات المختلفة لتعزيز الجهود وتضافرها لتطوير حلول شاملة مستدامة للتحديات المشتركة.

بدوره، قال رئيس المركز الدكتور كامل العجلوني، إن فكرة إنشاء المركز الوطني للسكري جاءت من بنات أفكار سمو الأمير الحسن للعمل على الحد من مرض السكري ومضاعفاته بحثاً ودراسة وعلاجاً وتخطيطاً، فأسس هذا المركز في الجامعة الأردنية، إذ كان لإنشاء المركز الأثر الكبير في تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب الصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى أن المركز في أفرعه كافة سيقوم على أساس المشاركة الأكاديمية مع جامعات مؤتة والأردنية والعلوم والتكنولوجيا؛ لضمان مستوى الخدمات المقدمة في كل مركز، حيث أثمرت هذه المشاركة في ذلك عبر رفع المستويات الخدماتية الطبية والبحث العلمي المشترك، وتعليم طلبة الطب وتدريب القوى العاملة في الطب والتمريض والمهن المساندة الأخرى.

من جهته، أشار رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إلى الجوانب المتعددة لتميز تجربة المركز الوطني للسكري، أولها الريادة في الفكرة ثم الاستدامة، مبيناً أن الأهداف الاستراتيجية للجامعة تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للسكري والغدد الصم، ويأتي في مقدمتها المسؤولية المجتمعية وأهمها في مجال الرعاية الصحية، إضافة للبحث العلمي والتدريب وتأهيل الكوادر.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، إن البلدية تؤمن بالشراكة مع جميع المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة حيث أن ذلك يعتبر من القيم الاساسية التي تضبط وتحكم عمل البلدية في القيام بدورها التنموي الذي تميزت به البلدية تنفيذا للرؤى الملكية السامية.

وأكد أن البلدية ومن باب الشراكة والتشبيك مع القطاعات المختلفة في الدولة قامت بالتبرع بعشرة دونمات لإقامة هذا الصرح الطبي دعما وايمانا منها بالدور التنموي للبلدية لخدمة محافظات الشمال كافة، مؤكدا ان البلدية ستستمر بدعم هذه المشاريع الريادية، التي ستضيف خدمة متميزة وبعدا تنمويا ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أهمية انجازات المركز الوطني في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية المتميزة اضافة للبحث العلمي، مشددا على أهمية التعاون والتواصل بين الجامعات والمؤسسات العلمية والمركز الوطني للسكري لتتكامل الجهود وتتضافر من خلال المشاركة العلمية والمعرفية.

من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن وضع حجر الأساس لبناء المركز يعد انجازا هاما، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لمرضى السكري لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في مستشفيات الوزارة اضافة لإنشائها مراكز متخصصة لمعالجة هذا الداء ومضاعفاته في مستشفى الأمير حمزة.

--(بترا)

س ع/ اح

07/09/2023 18:37:16