هبوط اليوان الصيني لأدنى مستوى منذ 2007

هبوط اليوان الصيني لأدنى مستوى منذ 2007
التاريخ
9/7/2023 2:37:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- هبط اليوان الصيني إلى أقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية اليوم الخميس، وذلك بعد صدور بيانات الميزان التجاري.
وتراجع اليوان في تداولات الأسواق الداخلية (الأونشور) إلى 7.3279 يوان لكل دولار، وهو أقل مستوى منذ الثاني عشر من كانون الأول 2007.
وتراجع اليوان بحوالي 6 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ليصبح واحداً من أسوأ العملات الآسيوية أداءً، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.
وكشفت البيانات الاقتصادية الصينية اليوم الخميس عن تراجع الصادرات والواردات بنحو 8.8 بالمئة و7.3 بالمئة على الترتيب في آب الماضي، ومع ذلك فهي مستويات أقل من توقعات المحللين.
وتباطأ التعافي الاقتصادي في الصين الأشهر الماضية رغم التحفيزات التي تقدمها الحكومة الصينية لدعمه.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/اح
07/09/2023 17:59:36
MENAFN07092023000117011021ID1107029252
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