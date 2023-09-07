هبوط اليوان الصيني لأدنى مستوى منذ 2007

عمان 7 أيلول (بترا)- هبط اليوان الصيني إلى أقل مستوى منذ الأزمة المالية العالمية اليوم الخميس، وذلك بعد صدور بيانات الميزان التجاري.

وتراجع اليوان في تداولات الأسواق الداخلية (الأونشور) إلى 7.3279 يوان لكل دولار، وهو أقل مستوى منذ الثاني عشر من كانون الأول 2007.

وتراجع اليوان بحوالي 6 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ليصبح واحداً من أسوأ العملات الآسيوية أداءً، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.

وكشفت البيانات الاقتصادية الصينية اليوم الخميس عن تراجع الصادرات والواردات بنحو 8.8 بالمئة و7.3 بالمئة على الترتيب في آب الماضي، ومع ذلك فهي مستويات أقل من توقعات المحللين.

وتباطأ التعافي الاقتصادي في الصين الأشهر الماضية رغم التحفيزات التي تقدمها الحكومة الصينية لدعمه.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/اح

07/09/2023 17:59:36