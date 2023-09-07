روسيا تنتقد إجراء مناورات عسكرية أميركية أرمينية

روسيا تنتقد إجراء مناورات عسكرية أميركية أرمينية
التاريخ
9/7/2023 2:37:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 7 أيلول (بترا) - أكدت الرئاسة الروسية اليوم الخميس، أن "إجراء مناورات عسكرية بين أرمينيا والولايات المتحدة الأميركية، لا يسهم في استقرار المنطقة وتعزيز الثقة المتبادلة".
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان : "إن إجراء مثل هذه التدريبات لا يسهم في استقرار الوضع/ ولا يسهم بتعزيز مناخ الثقة المتبادلة في المنطقة".
وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت، أن مناورات عسكرية أرمينية أميركية ستجرى في أرمينيا خلال الشهر الجاري، مبينة أنها تهدف إلى زيادة قابلية التشغيل البيني في إطار مهام حفظ السلام.
--(بترا)
س ح/م ق/اح
07/09/2023 17:59:09
MENAFN07092023000117011021ID1107029251
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