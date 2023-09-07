روسيا تنتقد إجراء مناورات عسكرية أميركية أرمينية

موسكو 7 أيلول (بترا) - أكدت الرئاسة الروسية اليوم الخميس، أن "إجراء مناورات عسكرية بين أرمينيا والولايات المتحدة الأميركية، لا يسهم في استقرار المنطقة وتعزيز الثقة المتبادلة".

وقالت الرئاسة الروسية، في بيان : "إن إجراء مثل هذه التدريبات لا يسهم في استقرار الوضع/ ولا يسهم بتعزيز مناخ الثقة المتبادلة في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت، أن مناورات عسكرية أرمينية أميركية ستجرى في أرمينيا خلال الشهر الجاري، مبينة أنها تهدف إلى زيادة قابلية التشغيل البيني في إطار مهام حفظ السلام.

--(بترا)

س ح/م ق/اح

07/09/2023 17:59:09