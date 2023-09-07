بلينكن يشيد بـ الصمود الاستثنائي لأوكرانيا

بلينكن يشيد بـ الصمود الاستثنائي لأوكرانيا
التاريخ
9/7/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 7 أيلول (بترا)- أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس بـ "قوة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي".
وأضاف بلينكن خلال زيارة إلى منطقة تشيرنيغيف "سنشهد أيضاً شيئاً آخر قوياً بشكل لا يصدق، الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني"، مشيراً إلى أن حوالي ثلث أراضي أوكرانيا تكسوها ألغام أو ذخائر غير منفجرة.
وأكد الوزير الأميركي، أنّ واشنطن "فخورة" بدعم جهود أوكرانيا "لمواجهة العدوان في الوقت الذي تتعافى فيه تلك البلاد من آثار العدوان".
--(بترا)
ب خ/م ق/ اح
07/09/2023 17:49:46
MENAFN07092023000117011021ID1107029250
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