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بلينكن يشيد بـ الصمود الاستثنائي لأوكرانيا

9/7/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 7 أيلول (بترا)- أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس بـ "قوة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي".
وأضاف بلينكن خلال زيارة إلى منطقة تشيرنيغيف "سنشهد أيضاً شيئاً آخر قوياً بشكل لا يصدق، الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني"، مشيراً إلى أن حوالي ثلث أراضي أوكرانيا تكسوها ألغام أو ذخائر غير منفجرة.
وأكد الوزير الأميركي، أنّ واشنطن "فخورة" بدعم جهود أوكرانيا "لمواجهة العدوان في الوقت الذي تتعافى فيه تلك البلاد من آثار العدوان".
--(بترا)
ب خ/م ق/ اح
07/09/2023 17:49:46

MENAFN07092023000117011021ID1107029250

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