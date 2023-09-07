كييف: بدء تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية

كييف: بدء تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية
التاريخ
9/7/2023 2:36:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 7 أيلول (بترا) - أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الخميس، أنها باشرت باستخدام الموانئ الكرواتية في تصدير الحبوب إلى الدول المستوردة، مبينة أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة مضاعفة التصدير عبر الموانئ الكرواتية.
وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، في بيان: "تم بالفعل البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية"، مشيرة الى أن هذا الطريق التجاري له مكانته المحددة. أوكرانيا على استعداد لتطوير وتوسيع قدرات ممر النقل هذا لمضاعفة عمليات التصدير".
--(بترا)
س ح/م ق/اح
07/09/2023 17:47:57
MENAFN07092023000117011021ID1107029249
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