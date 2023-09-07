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كييف: بدء تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية

9/7/2023 2:36:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 7 أيلول (بترا) - أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الخميس، أنها باشرت باستخدام الموانئ الكرواتية في تصدير الحبوب إلى الدول المستوردة، مبينة أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة مضاعفة التصدير عبر الموانئ الكرواتية.
وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، في بيان: "تم بالفعل البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية"، مشيرة الى أن هذا الطريق التجاري له مكانته المحددة. أوكرانيا على استعداد لتطوير وتوسيع قدرات ممر النقل هذا لمضاعفة عمليات التصدير".
--(بترا)
س ح/م ق/اح
07/09/2023 17:47:57

MENAFN07092023000117011021ID1107029249

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