وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

عمّان 7 أيلول (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن، اليوم الخميس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وأكد الوزيران ضرورة زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خدمة لمصالح البلدين الصديقين.

ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم لإنشاء مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية لمأسسة الحوار وتحديد أولويات التعاون بين البلدين.

وفي تصريحات صحفية مشتركة بعد المباحثات، قال الصفدي، إنه بحث مع نظيره الإيرلندي توسعة التعاون الثنائي، والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضية اللاجئين.

وأكد الصفدي استمرار تطور علاقات الصداقة مع إيرلندا، "البلد الذي تربطه بالمملكة علاقات صداقة قوية، وتجمعها معه مواقف واضحة في دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ولها تحركات مستمرة ومواقف ثابتة في دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أنه بحث مع الوزير الإيرلندي آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية والدفاعية والأمنية والثقافية.

وأضاف "أكدنا استمرار العمل على توسعة التعاون في قطاعات حيوية، مثل السياحة والاستثمار والتعليم، ونؤكد حرصنا المشترك، في وقت ينمو فيه التعاون بين البلدين، على زيادة هذا التعاون."

ولفت الصفدي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدد السياح الإيرلنديين للمملكة، وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في إيرلندا، ونمواً كبيراً في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه إيرلندا، ويوفر فرصاً للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية.

وفي الشأن الإقليمي، قال الصفدي، "بدأنا حديثنا طبعاً بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة وقف التدهور، والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد".

وشكر الصفدي مارتن على مواقف بلاده الداعمة للحق الفلسطيني، والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام. كما ثمن دعم إيرلندا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، في وقت تواجه فيه الوكالة صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الصفدي، إنه بحث ونظيره الإيرلندي أيضاً جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وقرار مجلس الأمن 2254، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات.

وأضاف، إنه وضع وزير الخارجية الإيرلندي في صورة التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن.

وأكد الصفدي، "نحن مستمرون في مواجهة هذا الخطر بكل إمكاناتنا، وسنستمر بالقيام بكل ما يلزم لدحره وحماية مجتمعنا وبلدنا منه."

وأشار إلى أنه بحث ونظيره مارتن التراجع الخطير في دعم اللاجئين السوريين، وأكد أن "مستقبل اللاجئين هو في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم"، مؤكدا "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم، لحين ذلك."

وأكد الصفدي استمرار المملكة في تقديم كل ما تستطيعه للاجئين، لكنه أشار الى أن الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين ما لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة.

وقال، "الشعب السوري يستحق حياة كريمة آمنة في وطنه"، لافتا الى أن الأردن مستمر في العمل من أجل "إنهاء الأزمة وتوفير الظروف التي تضمن توفير هذه الحياة لهم، عبر التعاون مع الأشقاء في إطار المسار العربي، وعبر التعاون أيضاً مع الشركاء في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الكارثة ومعالجة كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية".

من جانبه، أكد الوزير الإيرلندي تطلعه لتعزيز وتطوير علاقة الصداقة القوية بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية التي تم توقيعها اليوم، والتي تعتبر نقطة لإنشاء خارطة طريق للمجالات التي يمكن التعاون فيها، ولتحقيق حوار سياسي منظم، وتطوير التعاون والمشاريع المشتركة في العديد من المجالات، كالتجارة والاستثمار.

وأشار مارتن إلى دور الوكالة الإيرلندية للتنمية في تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، وبما يوفر المزيد من المعلومات لرجال الأعمال الإيرلنديين للاستثمار في المملكة. كما أشار إلى التعاون في مجال التعليم، من خلال مسابقة العلماء الشباب في إيرلندا، والتي شارك بها عدد من الشباب الأردنيين، ومجال التطوير الإداري.

وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، أشار مارتن إلى الزيارة التي قام بها إلى فلسطين وإسرائيل هذا الأسبوع، وأن بلاده ترى هذا الموضوع بمنظور حقوق الإنسان، مؤكداً إيمان بلاده بحل الدولتين.

وأشاد مارتن بالدور الاستثنائي الذي تقوم به المملكة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، والتحديات الناجمة عنها وخاصة تحدي اللجوء، وتهريب المخدرات، والإرهاب، واستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين، وخاصة السوريين.

وقال، "نقدر حكمتكم والدور الاستثنائي الذي اتخذتموه فيما يتعلق باستضافة عدد كبير من اللاجئين"، مضيفا، "أتفق معك بأن الأردن ثاني أعلى دولة في العالم من حيث استضافة اللاجئين من مختلف المناطق، وبشكل رئيسي في الأزمة السورية الأخيرة، التي كان لها تأثير كبير على مجتمعكم"، وزاد، "الدرجة التي انفتحتم بها هي أمرٌ غير عادي ونحن نقر بذلك".

وأعرب مارتن عن مخاوف بلاده من عدم استمرار الاونروا في تقديم خدماتها في المستقبل، مؤكداً استمرار إيرلندا في تمويلها للوكالة وزيادته، على الرغم من تخصيص بلاده موارد كبيرة لدعم اللاجئين الأوكرانيين، حيث أن بلاده قامت بتسهيل دخول أكثر من 90 ألف لاجئ أوكراني إلى إيرلندا.

كما شكر الوزير الإيرلندي المملكة على المساعدة التي قدمتها في إجلاء مواطنين إيرلنديين من السودان جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى العام 1984، وسيشهد العام المقبل مرور 40 عاماً على تأسيسها. ويبلغ عدد الأردنيين المقيمين في إيرلندا 570 مواطناً، في حين يبلغ عدد الإيرلنديين المقيمين في المملكة 200 شخص. وبلغ عدد السياح الإيرلنديين الذين زاروا المملكة العام الماضي، خمسة آلاف سائح يشكلون ثلاثة أضعاف عدد السياح مقارنة بالعام 2022.

--(بترا)

ص خ/م ق/اح

07/09/2023 17:38:13