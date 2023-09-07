وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي
التاريخ
9/7/2023 2:36:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 7 أيلول (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن، اليوم الخميس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وأكد الوزيران ضرورة زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خدمة لمصالح البلدين الصديقين.
ووقّع الوزيران مذكرة تفاهم لإنشاء مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية لمأسسة الحوار وتحديد أولويات التعاون بين البلدين.
وفي تصريحات صحفية مشتركة بعد المباحثات، قال الصفدي، إنه بحث مع نظيره الإيرلندي توسعة التعاون الثنائي، والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضية اللاجئين.
وأكد الصفدي استمرار تطور علاقات الصداقة مع إيرلندا، "البلد الذي تربطه بالمملكة علاقات صداقة قوية، وتجمعها معه مواقف واضحة في دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ولها تحركات مستمرة ومواقف ثابتة في دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنه بحث مع الوزير الإيرلندي آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية والدفاعية والأمنية والثقافية.
وأضاف "أكدنا استمرار العمل على توسعة التعاون في قطاعات حيوية، مثل السياحة والاستثمار والتعليم، ونؤكد حرصنا المشترك، في وقت ينمو فيه التعاون بين البلدين، على زيادة هذا التعاون."
ولفت الصفدي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدد السياح الإيرلنديين للمملكة، وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في إيرلندا، ونمواً كبيراً في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه إيرلندا، ويوفر فرصاً للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية.
وفي الشأن الإقليمي، قال الصفدي، "بدأنا حديثنا طبعاً بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة وقف التدهور، والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد".
وشكر الصفدي مارتن على مواقف بلاده الداعمة للحق الفلسطيني، والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام. كما ثمن دعم إيرلندا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، في وقت تواجه فيه الوكالة صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الصفدي، إنه بحث ونظيره الإيرلندي أيضاً جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وقرار مجلس الأمن 2254، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات.
وأضاف، إنه وضع وزير الخارجية الإيرلندي في صورة التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن.
وأكد الصفدي، "نحن مستمرون في مواجهة هذا الخطر بكل إمكاناتنا، وسنستمر بالقيام بكل ما يلزم لدحره وحماية مجتمعنا وبلدنا منه."
وأشار إلى أنه بحث ونظيره مارتن التراجع الخطير في دعم اللاجئين السوريين، وأكد أن "مستقبل اللاجئين هو في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم"، مؤكدا "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم، لحين ذلك."
وأكد الصفدي استمرار المملكة في تقديم كل ما تستطيعه للاجئين، لكنه أشار الى أن الأردن لن يكون قادراً على استقبال المزيد من اللاجئين ما لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة.
وقال، "الشعب السوري يستحق حياة كريمة آمنة في وطنه"، لافتا الى أن الأردن مستمر في العمل من أجل "إنهاء الأزمة وتوفير الظروف التي تضمن توفير هذه الحياة لهم، عبر التعاون مع الأشقاء في إطار المسار العربي، وعبر التعاون أيضاً مع الشركاء في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الكارثة ومعالجة كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية".
من جانبه، أكد الوزير الإيرلندي تطلعه لتعزيز وتطوير علاقة الصداقة القوية بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية التي تم توقيعها اليوم، والتي تعتبر نقطة لإنشاء خارطة طريق للمجالات التي يمكن التعاون فيها، ولتحقيق حوار سياسي منظم، وتطوير التعاون والمشاريع المشتركة في العديد من المجالات، كالتجارة والاستثمار.
وأشار مارتن إلى دور الوكالة الإيرلندية للتنمية في تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، وبما يوفر المزيد من المعلومات لرجال الأعمال الإيرلنديين للاستثمار في المملكة. كما أشار إلى التعاون في مجال التعليم، من خلال مسابقة العلماء الشباب في إيرلندا، والتي شارك بها عدد من الشباب الأردنيين، ومجال التطوير الإداري.
وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، أشار مارتن إلى الزيارة التي قام بها إلى فلسطين وإسرائيل هذا الأسبوع، وأن بلاده ترى هذا الموضوع بمنظور حقوق الإنسان، مؤكداً إيمان بلاده بحل الدولتين.
وأشاد مارتن بالدور الاستثنائي الذي تقوم به المملكة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، والتحديات الناجمة عنها وخاصة تحدي اللجوء، وتهريب المخدرات، والإرهاب، واستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين، وخاصة السوريين.
وقال، "نقدر حكمتكم والدور الاستثنائي الذي اتخذتموه فيما يتعلق باستضافة عدد كبير من اللاجئين"، مضيفا، "أتفق معك بأن الأردن ثاني أعلى دولة في العالم من حيث استضافة اللاجئين من مختلف المناطق، وبشكل رئيسي في الأزمة السورية الأخيرة، التي كان لها تأثير كبير على مجتمعكم"، وزاد، "الدرجة التي انفتحتم بها هي أمرٌ غير عادي ونحن نقر بذلك".
وأعرب مارتن عن مخاوف بلاده من عدم استمرار الاونروا في تقديم خدماتها في المستقبل، مؤكداً استمرار إيرلندا في تمويلها للوكالة وزيادته، على الرغم من تخصيص بلاده موارد كبيرة لدعم اللاجئين الأوكرانيين، حيث أن بلاده قامت بتسهيل دخول أكثر من 90 ألف لاجئ أوكراني إلى إيرلندا.
كما شكر الوزير الإيرلندي المملكة على المساعدة التي قدمتها في إجلاء مواطنين إيرلنديين من السودان جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.
يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى العام 1984، وسيشهد العام المقبل مرور 40 عاماً على تأسيسها. ويبلغ عدد الأردنيين المقيمين في إيرلندا 570 مواطناً، في حين يبلغ عدد الإيرلنديين المقيمين في المملكة 200 شخص. وبلغ عدد السياح الإيرلنديين الذين زاروا المملكة العام الماضي، خمسة آلاف سائح يشكلون ثلاثة أضعاف عدد السياح مقارنة بالعام 2022.
--(بترا)
ص خ/م ق/اح
07/09/2023 17:38:13
MENAFN07092023000117011021ID1107029248
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