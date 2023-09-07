عمان 7 أيلول (بترا)- يشارك المنتخب الوطني للكراتيه في الجولة الرابعة والأخيرة لهذا العام من بطولة الدوري العالمي والتي تحتضنها مدينة دبلن الايرلندية وتنطلق يوم غد الجمعة وتستمر حتى مساء الأحد.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة من المدير الفني محمد إبراهيم والمعالجة هلا محارمة إلى جانب اللاعبين: عبدالله حماد وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).

ويشارك في منافسات غد كل من اللاعبين، عبدالله حماد وعمر شقرة وعبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث على أن يلعب محمد الجعفري يوم بعد غد السبت.

وكان المنتخب الوطني للكراتيه حقق في الجولات الثلاثة الماضية من بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب، 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات، ذهبيتان لمحمد الجعفري، وذهبيتان لعبدالرحمن المصاطفة، وفضية للاعب عفيف غيث، وبرونزية للاعب محمد الجعفري.

وينافس كل من اللاعبين، عبدالله حماد وعمر شقرة وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، مع نهاية جولة دبلن، على نيل جائزة "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.

--(بترا)

خ خ/م د/اح

07/09/2023 17:06:00