2624 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي
التاريخ
9/7/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2624 طنا، منها 1648طن خضار، و 828 طن فواكه، و 147طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 20-40، البطاطا 30- 50، البندورة 10- 30، الجزر 50- 65، الخيار 20- 40، الزهرة 30- 65، الليمون 40- 60، والموز البلدي 50- 80 قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/اح
07/09/2023 17:03:47
MENAFN07092023000117011021ID1107029246
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