2624 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

عمان 7 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2624 طنا، منها 1648طن خضار، و 828 طن فواكه، و 147طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، البصل الناشف 20-40، البطاطا 30- 50، البندورة 10- 30، الجزر 50- 65، الخيار 20- 40، الزهرة 30- 65، الليمون 40- 60، والموز البلدي 50- 80 قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/اح

07/09/2023 17:03:47