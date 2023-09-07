إطلاق حملة بيئة صحية ضد السرطان

إطلاق حملة بيئة صحية ضد السرطان
التاريخ
9/7/2023 2:36:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 7 أيلول (بترا)- أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان اليوم الخميس، حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة البيئية الذي سيصادف 26 أيلول المقبل.
وتهدف الحملة وفق بيان للمؤسسة، إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكيات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.
وقالت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، إن الحملة تركز على التعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار لزيادة جودة الهواء.
وبحسب البيان، تحمل الحملة وسم #بيئة_صحية_ضد_السرطان، وتركّز رسائلها على أهمية أخذ خطوات تسهم في الحد من التلوث البيئي، ومحاربة التدخين بمختلف أشكاله، وتدعو الأفراد والشركات والمؤسسات إلى المشاركة بمبادرة "فكر بالأخضر"، الرامية إلى تنفيذ مبادرات فردية ومجتمعية لتقليل الأثر البيئي والصحي لتلوث الهواء والتدخين.
وتقام الحملة بدعم من بنك الاتحاد، وتطبيق "إلى" البنكي التابع لبنك ABC الأردن، وبالشراكة مع وزارتي البيئة والصحة.
--(بترا)
س ص/م ف/اح
07/09/2023 17:01:29
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