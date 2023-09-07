إطلاق حملة بيئة صحية ضد السرطان

عمّان 7 أيلول (بترا)- أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان اليوم الخميس، حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة البيئية الذي سيصادف 26 أيلول المقبل.

وتهدف الحملة وفق بيان للمؤسسة، إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكيات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.

وقالت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، إن الحملة تركز على التعريف ببعض السلوكيات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار لزيادة جودة الهواء.

وبحسب البيان، تحمل الحملة وسم #بيئة_صحية_ضد_السرطان، وتركّز رسائلها على أهمية أخذ خطوات تسهم في الحد من التلوث البيئي، ومحاربة التدخين بمختلف أشكاله، وتدعو الأفراد والشركات والمؤسسات إلى المشاركة بمبادرة "فكر بالأخضر"، الرامية إلى تنفيذ مبادرات فردية ومجتمعية لتقليل الأثر البيئي والصحي لتلوث الهواء والتدخين.

وتقام الحملة بدعم من بنك الاتحاد، وتطبيق "إلى" البنكي التابع لبنك ABC الأردن، وبالشراكة مع وزارتي البيئة والصحة.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

07/09/2023 17:01:29