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الجامعة العربية تدعو لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الصحة

9/7/2023 2:36:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 7 أيلول (بترا)- دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة تحديات تأثير تغير المناخ على الصحة.
واكد ابو الغيط خلال احتفال بمقر الجامعة بمناسبة "يوم الصحة العربى" ضرورة التخفيف من حدة آثار المخاطر البيئية حفاظا على الأمن الصحى لشعوب المنطقة والعالم، وتوفير الدعم المطلوب من الدول الكبرى للدول الأقل نموا، مشيرا الى أهمية رصد مخاطر تأثير تغير المناخ على الصحة، وكيفية تعزيز النظم الصحية وتكيفها من اجل التصدي لتهديدات تغير المناخ.
وأشار الى أهمية تبني مقاربة صحية شاملة يتعاون فيها الجميع من كافة القطاعات المعنية بالصحة، وفي مقدمتها وزارات الصحة، والمستشفيات والمراكز الصحية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالصحة للحد من مخاطر التغيرات المناخية من أجل مستقبل أفضل للجميع.
--(بترا)
ن ا/م د/اح
07/09/2023 16:59:07

MENAFN07092023000117011021ID1107029244

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