غزة: متضررو عدوان 2014 يتظاهرون للمطالبة بالتعويض

غزة 7 أيلول (بترا) أمجد الشوا- تظاهر العشرات من المتضررين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، اليوم قبالة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) بمدينة غزة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم جراء العدوان.

ودعا المتظاهرون (الأونروا) الى إنهاء معاناتهم المستمرة منذ 9 سنوات وإعادة إعمار منازلهم خاصة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمئات من المتضررين.

--(بترا)

أ ش/م د/اح

07/09/2023 16:56:42