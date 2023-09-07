غزة: متضررو عدوان 2014 يتظاهرون للمطالبة بالتعويض
التاريخ
9/7/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 7 أيلول (بترا) أمجد الشوا- تظاهر العشرات من المتضررين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، اليوم قبالة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) بمدينة غزة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم جراء العدوان.
ودعا المتظاهرون (الأونروا) الى إنهاء معاناتهم المستمرة منذ 9 سنوات وإعادة إعمار منازلهم خاصة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمئات من المتضررين.
--(بترا)
أ ش/م د/اح
07/09/2023 16:56:42
MENAFN07092023000117011021ID1107029242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.