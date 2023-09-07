ارتفاع الدولار يدفع الين الياباني لأدنى مستوى

عمان 07 أيلول (بترا)- أدى ارتفاع الدولار بقوة إلى دفع الين لتسجيل أقل مستوى له في 10 أشهر، وأبقى اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الدولار الى ذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05 بالمئة إلى 104.91، متمسكا ببعض المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة، وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.09 بالمئة مسجلا 1.0718 دولار.

كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2500 دولار، وتراجع الدولار الإسترالي بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 0.6370 دولار، بينما تم تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار، وبذلك تحوم العملتان قرب أدنى مستوياتهما في 10 أشهر.

وهبط اليوان في التعاملات الداخلية لمستوى منخفض جديد في 10 أشهر إلى 7.3252 مقابل الدولار، وسجل الين في أحدث التعاملات 147.66 مقابل الدولار.

--(بترا)

رصد/ ف ق/م د/اح

07/09/2023 16:32:14