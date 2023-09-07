موسكو: تسليم أوكرانيا الأموال الروسية المجمدة غير قانوني

موسكو: تسليم أوكرانيا الأموال الروسية المجمدة غير قانوني
التاريخ
9/7/2023 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 7 أيلول (بترا) - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده ستتقدم بدعاوى قضائية ضد تجميد الأموال الروسية في الخارج، مبينا أن قرار واشنطن تخصيص الأموال المجمدة لدعم أوكرانيا عمل غير قانوني.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحف اليوم الخميس، إن "موسكو تقيم قرار واشنطن هذا بشكل سلبي تماما، نحن نعتبر القرار عملا غير قانوني".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلم خلال زيارته كييف أمس الأربعاء، عن تسليم الأصول التي تمت مصادرتها من رجال أعمال روس لأوكرانيا.
--(بترا)
س ح/اح
07/09/2023 16:14:28
MENAFN07092023000117011021ID1107029240
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