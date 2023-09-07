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موسكو: تسليم أوكرانيا الأموال الروسية المجمدة غير قانوني

9/7/2023 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 7 أيلول (بترا) - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده ستتقدم بدعاوى قضائية ضد تجميد الأموال الروسية في الخارج، مبينا أن قرار واشنطن تخصيص الأموال المجمدة لدعم أوكرانيا عمل غير قانوني.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحف اليوم الخميس، إن "موسكو تقيم قرار واشنطن هذا بشكل سلبي تماما، نحن نعتبر القرار عملا غير قانوني".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلم خلال زيارته كييف أمس الأربعاء، عن تسليم الأصول التي تمت مصادرتها من رجال أعمال روس لأوكرانيا.
--(بترا)
س ح/اح
07/09/2023 16:14:28

MENAFN07092023000117011021ID1107029240

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