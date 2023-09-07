الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البلجيكي

عمان 7 أيلول (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا. وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. كما تناول المستجدات الإقليمية والدولية، إذ تم التأكيد على حرص الأردن وبلجيكا على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. --(بترا) م د/ اح 07/09/2023 16:19:14

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