4 ميداليات للأردن في بطولة آسيا لأشبال الزهرات التايكواندو
التاريخ
9/7/2023 2:36:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- حقق المنتخب الوطني لفئة الأشبال والزهرات للتايكواندو اليوم الخميس 4 ميداليات في إطار منافسات بطولة آسيا الخامسة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وحقق لاعبو المنتخب ليان الرواشدة وأسامة المناصير ميداليتين ذهبيتين، وسولاف العدوان الميدالية الفضية، وسيلينا وريكات الميدالية البرونزية.
وكان المنتخب حقق يوم أمس ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في نفس البطولة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
07/09/2023 15:59:09
MENAFN07092023000117011021ID1107029237
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