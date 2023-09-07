عمان 7 أيلول (بترا)- حقق المنتخب الوطني لفئة الأشبال والزهرات للتايكواندو اليوم الخميس 4 ميداليات في إطار منافسات بطولة آسيا الخامسة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت. وحقق لاعبو المنتخب ليان الرواشدة وأسامة المناصير ميداليتين ذهبيتين، وسولاف العدوان الميدالية الفضية، وسيلينا وريكات الميدالية البرونزية. وكان المنتخب حقق يوم أمس ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في نفس البطولة. --(بترا) خ خ/م ف/اح 07/09/2023 15:59:09

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