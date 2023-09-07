الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتصدير
التاريخ
9/7/2023 2:36:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025).
ويأتي اجتماع اللجنة؛ بهدف متابعة تنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تم اعتمادها أخيرا، وتمثل خارطة طريق تغطي المحاور والأهداف كافة، والأنشطة الفرعية متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية.
وقدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة، منها إطلاق منصة معلومات الأسواق في شركة بيت التصدير، كما تم إعداد خطة عمل للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية لقطاع الأعمال في الأسواق المستهدفة، كما تم تحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في إطار الاستراتيجية والأسواق المستهدفة لها.
وأكدت الزعبي أن نظام آلية المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية؛ تم عبر أداة للتتبع تضمنت لوحات أداء تعكس حالة الأنشطة وما تم تحقيقه ونسب الإنجاز شهرياً.
كما توافق الحضور على البدء بتحديد أولويات العمل للعام القادم في إطار تنفيذ الاستراتيجية وذلك جنباً إلى جنب مع تنفيذ الأنشطة المطلوب تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي والواردة في الخطة التنفيذية، ودعوة فرق العمل الفنيّة لتكثيف العمل وتعزيز التواصل الفعال، لتنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) التي تم إقرارها مع بداية العام الحالي كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، تعبّر عن تطلعات القطاعين العام والخاص، خاصة أنها ثمرة جهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.
--(بترا)
ن ش/م د/اح
07/09/2023 15:52:39
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