الصناعة والتجارة تعقد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للتصدير

عمان 7 أيلول (بترا)- عقدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025).

ويأتي اجتماع اللجنة؛ بهدف متابعة تنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تم اعتمادها أخيرا، وتمثل خارطة طريق تغطي المحاور والأهداف كافة، والأنشطة الفرعية متضمنة مؤشرات الأداء الرئيسية الذكية.

وقدم رؤساء الفرق الفنية تقارير العمل الخاصة بكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة، منها إطلاق منصة معلومات الأسواق في شركة بيت التصدير، كما تم إعداد خطة عمل للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية لقطاع الأعمال في الأسواق المستهدفة، كما تم تحديد المنتجات ذات الفرص التصديرية في إطار الاستراتيجية والأسواق المستهدفة لها.

وأكدت الزعبي أن نظام آلية المتابعة والتقييم لتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية؛ تم عبر أداة للتتبع تضمنت لوحات أداء تعكس حالة الأنشطة وما تم تحقيقه ونسب الإنجاز شهرياً.

كما توافق الحضور على البدء بتحديد أولويات العمل للعام القادم في إطار تنفيذ الاستراتيجية وذلك جنباً إلى جنب مع تنفيذ الأنشطة المطلوب تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي والواردة في الخطة التنفيذية، ودعوة فرق العمل الفنيّة لتكثيف العمل وتعزيز التواصل الفعال، لتنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) التي تم إقرارها مع بداية العام الحالي كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، تعبّر عن تطلعات القطاعين العام والخاص، خاصة أنها ثمرة جهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.

--(بترا)

ن ش/م د/اح

07/09/2023 15:52:39