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الأمير علي يزور معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم في النرويج

9/7/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول (بترا)- أشاد سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم، بجهود لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم المقبلة بالمنافسات الرسمية، المتمثلة بتصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا.
وحرص سموه على زيارة وفد المنتخب المتواجد في النرويج، استعدادا للقاء المنتخب النرويجي ودياً عند الثامنة من مساء اليوم الخميس، في إطار تحضيرات منتخب النشامى للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وقال موقع اتحاد كرة القدم على "فيسبوك"، إن سمو الأمير علي بن الحسين زار أمس معسكر النشامى في أوسلو قبل المواجهة الودية أمام النرويج لتحفيز اللاعبين الذين ثمنوا دعم سموه في سبيل الارتقاء بالكرة الأردنية بحثا عن مزيد من الإنجازات.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
07/09/2023 15:50:12

MENAFN07092023000117011021ID1107029235

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