(إعادة مصححة.. لملاحظة الفقرة قبل الأخيرة).

عمان 7 أيلول (بترا) - بحثت الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه خلال زيارة وفد أردني لرومانيا تعزيز وصول المنتجات الأردنية للأسواق العالمية.

ووفقا لبيان للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، أكد مديرها التنفيذي عبدالفتاح الكايد أن الأردن وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، يضع زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية على سلم الأولويات.

وأشار إلى العمل على بناء شراكات جديدة وفتح المجال للشركات الأردنية لاكتساب الخبرات الفنية والتسويقية الدولية، حيث يعد السوق الروماني بوابة الدخول للأسواق الأوروبية.

وقال نائب رئيس جمعية الخضار والفواكه زهير جويحان، إن الزيارة تعد فرصة لإطلاع الجانب الروماني على المنتج الزراعي الاردني الذي يضاهي مثيلاته في الأسواق الدولية، وعقد صفقات تجارية.

وأشار مدير البرامج في مؤسسة نهر الأردن الدكتور محمد الحوراني، إلى أن الطلب على المنتوجات المعروضة يؤكد وجود فرص حقيقية للسلع الأردنية في الأسواق الأوروبية، خاصة وأن المنتجات الأردنية تتمتع بتنافسية عالية.

وقال ممثل الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير، إن الشركة استأنفت تصدير المنتجات الأردنية للأسواق الرومانية، مشيرا الى أن الموسم القادم سيشهد مضاعفة المنتجات الأردنية في رومانيا.

وأشار إلى أن شحنات من الخضار الأردنية ستصل إلى الأسواق الرومانية مع بداية تشرين الثاني المقبل إضافة إلى المشاركة في معرض "انداجرا" الدولي، الذي سيقام في رومانيا الشهر المقبل لزيادة حصة المنتج الأردني في السوق الروماني.

وأكد عضو الوفد الدكتور يوسف العبداللات أهمية الاستفادة من المكون التكنولوجي في التصنيع الغذائي وتوسيع قاعدة التشبيك الصناعي والأكاديمي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتج الأردني، والاستفادة من الخبرات الرومانية في هذا المجال، مؤكدا أهمية هذه الزيارات لعرض قصص نجاح أردنية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية.

من جهته، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا ادوارد كوستن، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة أن رومانيا على أعتاب الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال، إن وجود شركاء أردنيين لحوالي 3500 شركة رومانية، يعد أرضية للانطلاق نحو المزيد من التبادل التجاري، سيما أن هناك علاقة متينة تربط الغرفة مع الفاعليات الاقتصادية في الأردن ومنها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

من جانبهم اكد رجال أعمال رومانيون دعمهم لزيادة استيراد الخضار والفواكه الأردنية للسوق الروماني والأوروبي، نظرا لجودتها العالية التي تتمتع بها، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على استيراد شحنة تجريبية من بعض المواد كالتمور والزيتون والمخللات من خلال الجمعية.

يشار الى أن الوفد الأردني استهل زيارته بلقاء السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة الذي رحب بهذه الزيارة التي تضم منتجين رياديين من مختلف محافظات المملكة حيث تأتي هذه الزيارة ضمن أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في حين عبر رئيس الوفد عبدالفتاح الكايد عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها كادر السفارة في بوخارست والتعاون في تسهيل مهمة الوفد وتنظيم فعاليات هذه الزيارة.

واطلع الوفد الاردني خلال الزيارة على "أسواق مترو"، إحدى أكبر سلاسل بيع التجزئة في أوروبا الشرقية.

--(بترا)

ن ش/م ف/اح

07/09/2023 15:47:59