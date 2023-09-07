الأميرة منى سفيرة فخرية لمنظمة الزهايمر العالمية

عمان 7 أيلول (بترا)- تم اختيار سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، من قبل منظمة الزهايمر العالمية لتصبح رابع سفيرة فخرية للمنظمة، وذلك لدورها وعملها الطويل في دعم مهنة التمريض وتعزيز الصحة العامة.

وعبرت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة عن سعادتها بتعيينها سفيرة فخرية للمنظمة، وقالت، إن "الخرف حالة تؤثر على الملايين من الناس على مستوى العالم".

وأضافت، "أتطلع، بصفتي سفيرة فخرية للمنظمة، إلى رفع مستوى الوعي بهذا المرض في الأردن والعالم، وسنعمل جميعا على تحسين حياة أولئك الأشخاص الذين يعيشون مع هذه الحالة ومقدمي الرعاية لهم وأسرهم".

من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باولا باربارينو، "لقد سعدنا بقبول الأميرة منى لتكون سفيرة للمنظمة، حيث سيكون الدور المميز لسموها في مجال الصحة والتمريض أمرا بالغ الأهمية لزيادة الوعي حول هذا المرض، والذي من المتوقع أن يؤثر على أكثر من 13.8 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبهذه المناسبة رحب مؤسس ورئيس جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر الأردنية حمزة النوري، باختيار الأميرة منى سفيرة فخرية للمنظمة، وأكد العمل جنبا إلى جنب مع سموها في رعاية مرضى الزهايمر.

وأشار إلى أن اهتمام سموها بتحسين حياة الأشخاص المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم هو مصدر إلهام لنا جميعا.

يذكر أن سمو الأميرة منى الحسين ستكون أول سفيرة لمنظمة الزهايمر العالمية من الشرق الأوسط، وسموها رابع سفيرة بعد ملكة السويد سيلفيا، وملكة إسبانيا صوفيا، والرئيس السابق لكوستاريكا لويس غييرمو سوليس ريفيرا.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 55 مليون شخص يعيشون مع الخرف على مستوى العالم، وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى 139 مليون بحلول عام 2050.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبلغ عدد الأشخاص المصابين بالخرف حاليا حوالي 3 ملايين شخص، وهو رقم من المتوقع أن يزداد بنسبة 367 بالمئة ليصل إلى أكثر من 13.8مليون حالة بحلول عام 2050 .

--(بترا)

م ف/اح

07/09/2023 15:57:19