الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية تنتخب مجلس إدارة جديد

عمان 7 أيلول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للتأمينات الصحة خلال اجتماعها العادي السنوي اليوم الخميس مجلس إدارة جديد.

وجرى انتخاب شركة ميديكسا ويمثلها الدكتور نذير الباتع حيث سيشغل منصب رئيس الجمعية، وشركة البوتاس العربية ويمثلها الدكتور محمد قيسية حيث سيشغل منصب نائب الرئيس، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ويمثلها جمال ازمقنة حيث سيشغل منصب أمين الصندوق، وشركة "غلوب ميد" ويمثلها الدكتور ربيع الحمود وسيشغل منصب أمين سر الجمعية.

كما جرى انتخاب كل من مجموعة الخليج للتأمين (GIG)، وشركة الأولى للتأمين، وبنك الإسكان، أعضاء في المجلس الجديد.

وأكد المجلس في بيان أنه سيعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد الأردني لشركات التأمين للنهوض بالتأمين الصحي، وتوسعة مظلة المشمولين به، إضافة الى التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتشريعية المعنية، بهدف مراجعة التشريعات ذات العلاقة، وإجراء التعديلات عليها وبما يحقق الاستقرار في النفقات الصحية والعدالة لكل من دافع الفاتورة العلاجية ومقدم الخدمة.

--(بترا)

رش/ اح

07/09/2023 15:31:07

