الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية تنتخب مجلس إدارة جديد

الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية تنتخب مجلس إدارة جديد
التاريخ
9/7/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للتأمينات الصحة خلال اجتماعها العادي السنوي اليوم الخميس مجلس إدارة جديد.
وجرى انتخاب شركة ميديكسا ويمثلها الدكتور نذير الباتع حيث سيشغل منصب رئيس الجمعية، وشركة البوتاس العربية ويمثلها الدكتور محمد قيسية حيث سيشغل منصب نائب الرئيس، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية ويمثلها جمال ازمقنة حيث سيشغل منصب أمين الصندوق، وشركة "غلوب ميد" ويمثلها الدكتور ربيع الحمود وسيشغل منصب أمين سر الجمعية.
كما جرى انتخاب كل من مجموعة الخليج للتأمين (GIG)، وشركة الأولى للتأمين، وبنك الإسكان، أعضاء في المجلس الجديد.
وأكد المجلس في بيان أنه سيعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد الأردني لشركات التأمين للنهوض بالتأمين الصحي، وتوسعة مظلة المشمولين به، إضافة الى التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتشريعية المعنية، بهدف مراجعة التشريعات ذات العلاقة، وإجراء التعديلات عليها وبما يحقق الاستقرار في النفقات الصحية والعدالة لكل من دافع الفاتورة العلاجية ومقدم الخدمة.
--(بترا)
رش/ اح
07/09/2023 15:31:07
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