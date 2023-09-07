عمان 7 أيلول (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن.

وتناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات السياحة والتعليم والصحة.

كما تم بحث توسيع العلاقات الثنائية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشاد جلالة الملك بعمق الصداقة بين البلدين، معربا عن الحرص على تعميقها في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي أهمية تعزيز الشراكة مع الأردن، مثمنا دور المملكة في المنطقة وجهودها في استضافة اللاجئين.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وسفيرة إيرلندا في عمان ماريان بولجر.

--(بترا)

م ف/اح

07/09/2023 15:36:33