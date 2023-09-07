خدمات الأعيان تتابع تنفيذ استراتيجيات وخطط قطاع النقل

عمان 7 أيلول (بترا)- تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مع أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، استراتيجية وخطط عمل قطاع النقل.

وأشار الحمارنة خلال الاجتماع الى أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى للنقل، لغايات تحقيق معدلات نمو مستدام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية إنشاء أنظمة بيانات عالية الجودة للحصول على مؤشرات دقيقة تُسهم في تخطيط وتشغيل فعال وآمن لمنظومة النقل العام ودمجها بنظم النقل الذكية.

ودعا الحمارنة إلى أن تكون المشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل على رأس الأولويات لما لها من أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أهمية العمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل.

بدورها، تطرقت التهتموني الى الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام، الرامية إلى جعل الأردن مركزًا محوريًا للنقل، مبينة أن الخطة ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.

وقالت، إن الخطة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع.

ولفتت التهتموني إلى أبرز المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يُسهم فـي تطـوير خـدمات النقل العام، وإمكانية إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، ودراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية النهوض بقطاع النقل العام ومرافقه وخدماته وإيجاد بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية المرخصة، وتوفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام.

--(بترا)

م ش/م ف/اح

07/09/2023 15:04:23