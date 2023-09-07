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بني مصطفى تلتقي مجموعة من شباب الزمالة البرلمانية (إعادة مصححة)

9/7/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


(إعادة مصححة لخبرنا رقم 17)
عمان 7 أيلول (بترا)- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الأربعاء، مجموعة من شباب مشروع الزمالة البرلمانية، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
وأكدت بني مصطفى، أهمية أن يقوم الشباب في تحديد الأهداف وبناء الخطط على أساسها والعمل عليها، خاصة أن العمل الجاد يذلل التحديات ويساهم في تجاوزها. وأشارت إلى أن مسارات التحديث، تمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، وأن الحكومة تولي الأهمية لتمكين الشباب في مختلف المجالات. وتطرقت بني مصطفى للجهود التي تبذلها الحكومة لتمكين الشباب والشابات في الحياة الحزبية وانخراطهم فيها، بما يساهم في تعزيز مشاركتهم في العمل السياسي، إضافة لتمكينهم اقتصاديا وثقافيا. كما أشارت إلى مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، التي تهدف إلى تمكين النساء في الأحزاب من خلال تدريبهم والتعرف على أهم المحاور التي تتعلق بالحياة الحزبية، منوهة إلى أن المدرسة ساهمت في جعل النساء أكثر دراية بأهمية العمل الحزبي وشكلت دليلاً لهن للتعرف على هويتهن الحزبية. وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بينت أن الوزارة تعمل على توسيع دائرة الاستهداف للحماية الاجتماعية، موضحة أنه يتم النظر بقانون الجمعيات بصورة شاملة، كما يتم العمل على نظام لتصنيف عمل الجمعيات الخيرية وتقديم التدريب للجمعيات الصغيرة.
--(بترا)
م د/اح
07/09/2023 14:51:14

MENAFN07092023000117011021ID1107029229

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