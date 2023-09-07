الاحتلال يقرر شرعنة 3 بؤر استيطانية جديدة بالضفة

رام الله 7 أيلول (بترا) - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال"، أصدر قرارا الليلة الماضية، بتحديد ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها وقابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأضاف شعبان في بيان اليوم الخميس، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والسيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، أصبحت أبرز عناوين حكومة الاحتلال الحالية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تنفيذ جيش الاحتلال لقرارات الكابينت دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، من خلال التمادي بتعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض فلسطين.

--(بترا)

م ف/اح

07/09/2023 14:29:01