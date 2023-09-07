اتفاقية تعاون بين مؤسسة نُقل ومجموعة عزت مرجي لتدريب الشباب

اتفاقية تعاون بين مؤسسة نُقل ومجموعة عزت مرجي لتدريب الشباب
التاريخ
9/7/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة إيليا نقل ومجموعة عزّت مرجي اتفاقية تعاون وشراكة، تقوم المجموعة بموجبها بعقد تدريبات عملية في مجال الريادة الاجتماعية واللامنهجية لعدد من الطلبة المبعوثين على منحة المؤسسة، لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل وابتكار مشاريع خاصة بهم.
ووقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة ايليا نقل راندي عابدين، ومديرة قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة عزّت مرجي لينا حوراني.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، أكدت عابدين أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، موضحة أن تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد.
وأشادت بجهود المجموعة ودعمها للمؤسسة من خلال تدريب وتأهيل الشباب والطلبة المستفيدين من منح المؤسسة، ما يسهم في الوصول إلى أعداد أكبر من الطلبة المستحقين.
من جانبها، قالت حوراني إن هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز فرص الشباب وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن قسم المسؤولية المجتمعية في المجموعة ملتزم بتقديم التدريب والتأهيل اللازمين للطلبة المستفيدين.
وقالت "نأمل أن يكون لدينا تأثير إيجابي على حياة هؤلاء الشباب وأن نساهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، ونتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والابتكارات بفضل هذه الشراكة القيمة".
--(بترا)
س ص/م ف/اح
07/09/2023 14:21:32
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