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اتفاقية تعاون بين مؤسسة نُقل ومجموعة عزت مرجي لتدريب الشباب

9/7/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة إيليا نقل ومجموعة عزّت مرجي اتفاقية تعاون وشراكة، تقوم المجموعة بموجبها بعقد تدريبات عملية في مجال الريادة الاجتماعية واللامنهجية لعدد من الطلبة المبعوثين على منحة المؤسسة، لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل وابتكار مشاريع خاصة بهم.
ووقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة ايليا نقل راندي عابدين، ومديرة قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة عزّت مرجي لينا حوراني.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، أكدت عابدين أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، موضحة أن تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد.
وأشادت بجهود المجموعة ودعمها للمؤسسة من خلال تدريب وتأهيل الشباب والطلبة المستفيدين من منح المؤسسة، ما يسهم في الوصول إلى أعداد أكبر من الطلبة المستحقين.
من جانبها، قالت حوراني إن هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز فرص الشباب وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن قسم المسؤولية المجتمعية في المجموعة ملتزم بتقديم التدريب والتأهيل اللازمين للطلبة المستفيدين.
وقالت "نأمل أن يكون لدينا تأثير إيجابي على حياة هؤلاء الشباب وأن نساهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، ونتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والابتكارات بفضل هذه الشراكة القيمة".
--(بترا)
س ص/م ف/اح
07/09/2023 14:21:32

MENAFN07092023000117011021ID1107029227

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