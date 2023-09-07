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إزالة جسر مخالف على قناة الملك عبدالله

9/7/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 7 أيلول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس جسراً على جسم قناة الملك عبدالله بمنطقة الشونة الجنوبية تم إنشاؤه بطريقة مخالفة.
وبحسب بيان للسلطة، تم اكتشاف الجسر المخالف ضمن حملات إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله، موضحا أن أحد المواطنين أنشأ جسرا للمركبات على جسم قناة الملك عبدالله لخدمة مزرعته الخاصة بدون موافقة السلطة.
وقال البيان، إنه تمت إزالة الجسر حسب الأصول من قبل مديريات الاعتداءات شمال البحر الميت والإسناد والمشاغل وشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة وإعداد تقرير بعملية الإزالة، موضحا أن الجسر غير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية ومخالف لشروط السلامة العامة.
--(بترا)
أ غ / م ف/اح
07/09/2023 14:18:14

MENAFN07092023000117011021ID1107029226

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