صدور العدد 16 من مجلة صوت الجيل

عمان 7 أيلول (بترا)- صدر حديثاً عن وزارة الثقافة، العدد السادس عشر من مجلة "صوت الجيل" المعنية بالإبداع الشبابي، مشتملاً على مواد أدبية تكشف النقاب عن عدد كبير من مبدعي المملكة، وموضوعات تعبر عن المرحلة المعاصرة وآمال وآلام وتطلعات الجيل الجديد.

وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان "لا نصائح لدرب الكتابة إلا مصابيحكم الداخلية"، وكتبها رئيس تحرير المجلة الروائي جلال برجس، قال فيها "السؤال عن الكتابة سؤال عن أمر غير ثابت، ليس له قواعد محددة بشكل كامل، لهذا فإن النصائح ستكون على هذا المنوال نفسه، غير ثابتة هي مجرد نصائح يمكن أن تنفع البعض، ويمكن ألا يجد البعض الآخر فيها ضالتهم، لكن تبقى الحاجة ملحة لما يشبه الضوء في الدلالة على الطريق، أين تقع، وأين بدايتها، أما المضي في الطريق فهذا شأن آخر، لأن المضي فيه لا يحتاج إلا للضوء الداخلي للكاتب، إنها حقيقة لا ثانية لها".

وكتب الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية تحت عنوان: "حين يصبح الذكاء الاصطناعي سارداً مبدعاً"، وأعدت هبة عصام ملفاً عن "أدب الشباب في العقبة"، وممن كتبوا في هذا الملف، الدكتور محمود الكركي عن "قراءة في الواقع الثقافي لمدينة العقبة والتطلعات المستقبلية"، وريناد القرارعة: "كتاب العقبة بين البحر والمسافات والمدونات الالكترونية"، وعبد الله الزغول: "كتاب العقبة بين الأمنيات والواقع"، ورباب زربتل: "أدب الشباب في العقبة في درب الغياب".

وحاورت فاطمة الهلالات، الروائي أحمد الطراونة في زاوية "ملتقى الأجبال"، والتي أكد فيها الطراونة ريادة الرواية الأردنية، ولا سيما التي كتبها عقيل أبو الشعر عام 1912.

وفي الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي حمل عنوان "ورد بلدي"، وردت المواد التالية: "الجنوب" لديالا البطوش، و"أمضي إليّ" لمحمد عويس، و"أمي وماكينة الخياطة" لدعاء الزيود، و"هذيان" لرندا المهر، و"من الصفر" لعروبة الخوالدة، وفي زاوية "خرائط البوح"، كتبت ابتسام خواطرة بعنوان: "عندما فاتني القطار".

وفي مختبر العدد، وردت المواد التالية: "النماذج البشرية في مجموعة صلصال" القصصية لهشام مقدادي، وهي مادة نقدية للدكتورة خولة شخاترة، و"العمل الروائي بروكا حكاية الفتى رضا" لمؤلفته عهود السرحان، وهي مادة نقدية لعزة سلطان، و"أهمية تفعيل المكتبات العامة للحد من هجرة القراءة الورقية" لديما الرجبي، و"صورة البترا وتجليات المكان في رواية نفرتاري الرقيم" للكاتبة صفاء الحطاب، وهي مادة نقدية لمحمد دلكي، و"أيها الشباب تريثوا قليلاً" لرشاد رداد، و"الأدباء الشباب في العراق بين متاهات الحرية وتعدد الأيديولوجيا" للدكتور سعد التميمي.

وفي زاوية مراسيل، كتب إيهاب مصطفى، تحت عنوان "مأساة الكاتب الموهوب مع القارئ السيد"، واختتم العدد بزاوية نقوش، بمقالة للكاتبة ياسمين عكه حول "درج الكلحة".

--(بترا)

م خ/م ف/ف ج

07/09/2023 14:07:41