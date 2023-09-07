الإسترليني ينخفض دون 25ر1 دولار

لندن 7 أيلول (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي لليوم الثاني على التوالي تحت حاجز 25ر1 دولار.

ووفق التقارير المالية البريطانية، تراجع الإسترليني اليوم الخميس أمام الدولار اليوم الخميس عند 245ر1 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف حزيران الماضي، كما تراجع الإسترليني أيضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 163ر1 يورو.

--(بترا)

رش/ف ج

07/09/2023 14:04:19