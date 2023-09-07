الإسترليني ينخفض دون 25ر1 دولار

الإسترليني ينخفض دون 25ر1 دولار
التاريخ
9/7/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 7 أيلول (بترا)- انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي لليوم الثاني على التوالي تحت حاجز 25ر1 دولار.
ووفق التقارير المالية البريطانية، تراجع الإسترليني اليوم الخميس أمام الدولار اليوم الخميس عند 245ر1 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف حزيران الماضي، كما تراجع الإسترليني أيضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 163ر1 يورو.
--(بترا)
رش/ف ج
07/09/2023 14:04:19
MENAFN07092023000117011021ID1107029224
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