السودان: مرسوم دستوري بحل قوات الدعم السريع

عمان 7 أيلول (بترا)- أصدر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم الخميس مرسوماً دستورياً يقضي بحلّ قوات الدعم السريع.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، وجَّه البرهان، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

يُذكر أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 نيسان الماضي ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 4 ملايين.

--(بترا)

رصد/ رس/اح

07/09/2023 14:03:19