السودان: مرسوم دستوري بحل قوات الدعم السريع
التاريخ
9/7/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- أصدر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم الخميس مرسوماً دستورياً يقضي بحلّ قوات الدعم السريع.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، وجَّه البرهان، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
يُذكر أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 نيسان الماضي ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 4 ملايين.
--(بترا)
رصد/ رس/اح
07/09/2023 14:03:19
MENAFN07092023000117011021ID1107029223
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