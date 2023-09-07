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190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله

9/7/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 7 أيلول (بترا) علي فريحات- قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري، إن عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله وصل إلى 190 ألف زائر أردني ومن جنسيات أخرى.
وأكدت الحياري أن إدارة المناطق التنموية مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع، مبينة أن المشروع سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات.
وأضافت، إن التلفريك يشهد إقبالا متزايدا من قبل الزوار الراغبين بالاستمتاع بمساراته بين أحضان الطبيعة والأجواء الخلابة التي تتميز بها محافظة عجلون.
--(بترا)
ع ف/م ف/اح
07/09/2023 13:56:44

MENAFN07092023000117011021ID1107029222

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