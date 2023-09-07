190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله

190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله
التاريخ
9/7/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 7 أيلول (بترا) علي فريحات- قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري، إن عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله وصل إلى 190 ألف زائر أردني ومن جنسيات أخرى.
وأكدت الحياري أن إدارة المناطق التنموية مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع، مبينة أن المشروع سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات.
وأضافت، إن التلفريك يشهد إقبالا متزايدا من قبل الزوار الراغبين بالاستمتاع بمساراته بين أحضان الطبيعة والأجواء الخلابة التي تتميز بها محافظة عجلون.
--(بترا)
ع ف/م ف/اح
07/09/2023 13:56:44
MENAFN07092023000117011021ID1107029222
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