وفد حكومي يشارك في قمة شراكة الحكومات الشفافة
التاريخ
9/7/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- شارك وفد حكومي برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، في القمة العالمية الثامنة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة التي عقدت في العاصمة الإستونية تالين في الفترة من 6 إلى 7 أيلول الحالي.
وضم الوفد بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وناقشت القمة التي جاءت بعنوان "الحوكمة الرقمية وقيم الحكومة الشفافة في ترسيخ الديمقراطية"، قضايا تتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، بحضور واسع من الدول الأعضاء في المبادرة والمؤسسات الدولية الشريكة.
يشار الى أن الأردن هو الدولة العربية الأولى التي تحقق معايير الانضمام للمبادرة عند إطلاقها عام 2011، والتي تقوم على أساس قيام الدول الأعضاء بوضع خطط عمل تتضمن التزامات طوعية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتمكين المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
--(بترا)
و ر/م ف/اح
07/09/2023 13:54:53
MENAFN07092023000117011021ID1107029221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.