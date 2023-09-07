وفد حكومي يشارك في قمة شراكة الحكومات الشفافة

عمان 7 أيلول (بترا)- شارك وفد حكومي برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، في القمة العالمية الثامنة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة التي عقدت في العاصمة الإستونية تالين في الفترة من 6 إلى 7 أيلول الحالي.

وضم الوفد بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وناقشت القمة التي جاءت بعنوان "الحوكمة الرقمية وقيم الحكومة الشفافة في ترسيخ الديمقراطية"، قضايا تتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، بحضور واسع من الدول الأعضاء في المبادرة والمؤسسات الدولية الشريكة.

يشار الى أن الأردن هو الدولة العربية الأولى التي تحقق معايير الانضمام للمبادرة عند إطلاقها عام 2011، والتي تقوم على أساس قيام الدول الأعضاء بوضع خطط عمل تتضمن التزامات طوعية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتمكين المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

--(بترا)

و ر/م ف/اح

07/09/2023 13:54:53