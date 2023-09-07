Thursday, 07 September 2023 10:50 GMT

بريطانيا: أسعار المنازل تسجل أكبر تراجع منذ 14 عاما

9/7/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 7 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، بحسب ما أفاد بنك اليفاكس البريطاني للإقراض العقاري اليوم الخميس.
وقال البنك، إن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 6ر4 بالمئة خلال آب الماضي، وهو أكبر تراجع للأسعار على أساس سنوي منذ عام 2009.
وأضاف، إن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ في آب الماضي 279 ألفا و569 جنيه استرليني ما يمثل تراجعا بواقع 14 ألف جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت قيمة العقارات بنسبة 9ر1 بالمئة على أساس شهري في آب الماضي، ما يمثل أكبر نسبة تراجع شهرية منذ تشرين الثاني 2022.
--(بترا)
ر ش/م ف/
07/09/2023 13:43:51

MENAFN07092023000117011021ID1107029220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث