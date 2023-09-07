بريطانيا: أسعار المنازل تسجل أكبر تراجع منذ 14 عاما

بريطانيا: أسعار المنازل تسجل أكبر تراجع منذ 14 عاما
التاريخ
9/7/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 7 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، بحسب ما أفاد بنك اليفاكس البريطاني للإقراض العقاري اليوم الخميس.
وقال البنك، إن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 6ر4 بالمئة خلال آب الماضي، وهو أكبر تراجع للأسعار على أساس سنوي منذ عام 2009.
وأضاف، إن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ في آب الماضي 279 ألفا و569 جنيه استرليني ما يمثل تراجعا بواقع 14 ألف جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت قيمة العقارات بنسبة 9ر1 بالمئة على أساس شهري في آب الماضي، ما يمثل أكبر نسبة تراجع شهرية منذ تشرين الثاني 2022.
--(بترا)
ر ش/م ف/
07/09/2023 13:43:51
MENAFN07092023000117011021ID1107029220
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