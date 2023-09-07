بريطانيا: أسعار المنازل تسجل أكبر تراجع منذ 14 عاما

لندن 7 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، بحسب ما أفاد بنك اليفاكس البريطاني للإقراض العقاري اليوم الخميس.

وقال البنك، إن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 6ر4 بالمئة خلال آب الماضي، وهو أكبر تراجع للأسعار على أساس سنوي منذ عام 2009.

وأضاف، إن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ في آب الماضي 279 ألفا و569 جنيه استرليني ما يمثل تراجعا بواقع 14 ألف جنيه استرليني مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت قيمة العقارات بنسبة 9ر1 بالمئة على أساس شهري في آب الماضي، ما يمثل أكبر نسبة تراجع شهرية منذ تشرين الثاني 2022.

--(بترا)

ر ش/م ف/

07/09/2023 13:43:51