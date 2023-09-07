عمان 7 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الخميس، ولغاية ظهر يوم غد الجمعة، على جزء من طريق عمان - الزرقاء (اتوستراد)، لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء (الحزمة الرابعة).

وبحسب بيان للوزارة، سيتم تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء، يميناً إلى مثلث وادي العش ومن ثم يساراً (تحويلة رقم 1) باتجاه طريق جابر، ويساراً باتجاه وادي الحجر، وكذلك تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان إلى يمين نفق الزيتونة باتجاه إشارة مستشفى الزيتونة، ومن ثم يمين الإشارة إلى طريق وادي الحجر مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة، داعية سالكي الطريق الى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.

--(بترا)

م ح/رق

07/09/2023 13:01:26