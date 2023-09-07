الأشغال: تحويلة جزئية ومؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق الزرقاء
التاريخ
9/7/2023 2:36:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الخميس، ولغاية ظهر يوم غد الجمعة، على جزء من طريق عمان - الزرقاء (اتوستراد)، لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء (الحزمة الرابعة).
وبحسب بيان للوزارة، سيتم تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء، يميناً إلى مثلث وادي العش ومن ثم يساراً (تحويلة رقم 1) باتجاه طريق جابر، ويساراً باتجاه وادي الحجر، وكذلك تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان إلى يمين نفق الزيتونة باتجاه إشارة مستشفى الزيتونة، ومن ثم يمين الإشارة إلى طريق وادي الحجر مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة، داعية سالكي الطريق الى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.
--(بترا)
م ح/رق
07/09/2023 13:01:26
MENAFN07092023000117011021ID1107029219
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