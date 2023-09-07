الدوحة: أغلى صفقة في العالم لبيع صقر



الدوحة 7 أيلول (بترا)- شهدت الدوحة اليوم الخميس على هامش معرض دولي للصيد والصقور، أغلى صفقة في العالم خلال مزاد علني على "فرخ صقر" وغطاء لرأسه حيث رسا المزاد على أحد هواة الرحلات الصحراوية ومحبي الصيد والصقارة (قطري) بمبلغ 177 ألف ريال (48.6 ألف دولار) لامتلاك الصقر، بالإضافة الى 91 ألف ريال (25 ألف دولار) ثمنا لغطاء رأس الصقر المرصع بالذهب الخالص.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، محمد بن عبد اللطيف المسند، إن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المهتمين بالصيد والقنص، كما تلقى محتوياته وخاصة "البراقع" إقبالا جماهيريا كبيرا للاطلاع عليها ومعرفة مواد تصنيعها، خاصة أنها تتميز بجمالها وطريقة تصميمها الاحترافية سواء من ناحية الشكل، أو طريقة تزيينها بالذهب الأصفر والأبيض.

وتُعرض أغطية رؤوس الصقور (البراقع) بشكل يومي ضمن صندوق زجاجي يحافظ عليها، ولا يسمح لزوار المعرض بلمسها إلا بارتداء قفازات مخصصة لذلك، ويرفق مع كل برقع كتيب يشتمل على مواصفات المواد الداخلة بتصنيعه وطريقة التصميم وعيار الذهب المستخدم.

--(بترا)

أ م/اح

07/09/2023 12:37:38