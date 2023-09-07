22 هدفا في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

عمان 7 أيلول (بترا)- شهدت مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم تسجيل 22 هدفا في 7 مباريات أقيمت على عدة ملاعب.

واختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، وسط إثارة وندية في أغلب المباريات التي تتيح للجماهير حضورها بالمجان.

وشهدت المباريات، فوز اتحاد الرمثا على العالية 5-1، وكفر سوم على اليرموك 1-0، وبذات النتيجة فاز الهاشمية على عمان أف سي، وتغلب الجزيرة على الطرة 3-1، وفاز السرحان على صما 4-1، والعربي على البقعة 2-0، والصريح على أم القطين 3-0.

وتُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ/أ م/رق

07/09/2023 12:26:57