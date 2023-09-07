22 هدفا في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

22 هدفا في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
التاريخ
9/7/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- شهدت مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم تسجيل 22 هدفا في 7 مباريات أقيمت على عدة ملاعب.
واختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، وسط إثارة وندية في أغلب المباريات التي تتيح للجماهير حضورها بالمجان.
وشهدت المباريات، فوز اتحاد الرمثا على العالية 5-1، وكفر سوم على اليرموك 1-0، وبذات النتيجة فاز الهاشمية على عمان أف سي، وتغلب الجزيرة على الطرة 3-1، وفاز السرحان على صما 4-1، والعربي على البقعة 2-0، والصريح على أم القطين 3-0.
وتُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
07/09/2023 12:26:57
MENAFN07092023000117011021ID1107029217
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