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22 هدفا في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

9/7/2023 2:36:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول (بترا)- شهدت مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم تسجيل 22 هدفا في 7 مباريات أقيمت على عدة ملاعب.
واختتمت مساء أمس الأربعاء، منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، وسط إثارة وندية في أغلب المباريات التي تتيح للجماهير حضورها بالمجان.
وشهدت المباريات، فوز اتحاد الرمثا على العالية 5-1، وكفر سوم على اليرموك 1-0، وبذات النتيجة فاز الهاشمية على عمان أف سي، وتغلب الجزيرة على الطرة 3-1، وفاز السرحان على صما 4-1، والعربي على البقعة 2-0، والصريح على أم القطين 3-0.
وتُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
07/09/2023 12:26:57

MENAFN07092023000117011021ID1107029217

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