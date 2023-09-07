الأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمرينا وطنيا شاملا منتصف الشهر

عمان 7 أيلول (بترا)- ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تمريناً وطنياً ميدانياً (درب الأمان 3) خلال النصف الثاني من أيلول الحالي، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، يرافقه عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني كثيف في عدة مناطق.

ويرتكز التمرين على اختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال الزلزال وبعد وقوعه.

كما تهدف الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل إلى التخفيف من آثارها، من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها وتدعيم المباني المُنشأة، وذلك من خلال حشد الجهد الوطني التكاملي لتسخير جميع الأدوات لقائد الأزمة، بما يضمن تدفق معلوماتي وإحصائي دقيق يعزّز الاستجابة للكارثة.

وأكد المركز أن تمرين (درب الأمان 3)، يُنفّذ ضمن الخطة التدريبية التي تعزّز الاستعداد والاستجابة لجميع الأزمات والكوارث الوطنية، حمايةً لحياة وممتلكات المواطنين.

--(بترا)

ل م/أ م/رق

07/09/2023 12:21:35