الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

رام الله 7 أيلول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 16 فلسطينيا، بينهم قادة في حركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة. وتركزت الاقتحامات في محافظة رام الله ومخيماتها، وفي محافظة بيت لحم ومخيماتها، والخليل، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي بيت لحم، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت بكثافة صوب أهالي المخيم، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.

--(بترا)

م ف/أ م/رق

07/09/2023 12:14:17