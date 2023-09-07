الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
9/7/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 7 أيلول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 16 فلسطينيا، بينهم قادة في حركة الجهاد الإسلامي.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة. وتركزت الاقتحامات في محافظة رام الله ومخيماتها، وفي محافظة بيت لحم ومخيماتها، والخليل، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
وفي بيت لحم، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت بكثافة صوب أهالي المخيم، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.
--(بترا)
م ف/أ م/رق
07/09/2023 12:14:17
MENAFN07092023000117011021ID1107029215
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