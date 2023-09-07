لقاء السلط والأهلي في قمة دوري كرة اليد غدا

لقاء السلط والأهلي في قمة دوري كرة اليد غدا
التاريخ
9/7/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في أقوى لقاءات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد.
وتعتبر هذه المباراة قمة مباريات الدوري، كونها تجمع الفريقين المتنافسين على لقب البطولة، حيث يتصدر السلط والأهلي الدوري حتى الآن برصيد 12 نقطة لكل فريق.
كما تشهد نفس الصالة عند الثامنة من مساء يوم غد أيضا، مباراة فريقي القوقازي والكتة.
وتقام يوم السبت المقبل مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا الحسين ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثامنة مساء.
ويتصدر فريقا السلط والأهلي الترتيب العام برصيد 12 نقطة لكل فريق، ثم فرق العربي والحسين وكفرسوم برصيد 6 نقاط لكل فريق، يليهم فريق الكتة برصيد 4 نقاط، ثم فريق القوقازي برصيد 2 نقطة، ثم فريق يرموك الشونة من دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
07/09/2023 12:09:48
MENAFN07092023000117011021ID1107029214
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