لقاء السلط والأهلي في قمة دوري كرة اليد غدا

عمان 7 أيلول (بترا)- يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في أقوى لقاءات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد.

وتعتبر هذه المباراة قمة مباريات الدوري، كونها تجمع الفريقين المتنافسين على لقب البطولة، حيث يتصدر السلط والأهلي الدوري حتى الآن برصيد 12 نقطة لكل فريق.

كما تشهد نفس الصالة عند الثامنة من مساء يوم غد أيضا، مباراة فريقي القوقازي والكتة.

وتقام يوم السبت المقبل مباراتين في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا الحسين ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الساعة الثامنة مساء.

ويتصدر فريقا السلط والأهلي الترتيب العام برصيد 12 نقطة لكل فريق، ثم فرق العربي والحسين وكفرسوم برصيد 6 نقاط لكل فريق، يليهم فريق الكتة برصيد 4 نقاط، ثم فريق القوقازي برصيد 2 نقطة، ثم فريق يرموك الشونة من دون نقاط.

--(بترا)

خ خ/أ م/رق

07/09/2023 12:09:48