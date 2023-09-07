ارتفاع النفط وسط توقعات بهبوط مخزونات الخام الأميركية

ارتفاع النفط وسط توقعات بهبوط مخزونات الخام الأميركية
التاريخ
9/7/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد توقعات بهبوط مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ما يعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 90.72 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 87.65 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/رق
07/09/2023 10:37:19
MENAFN07092023000117011021ID1107029211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.