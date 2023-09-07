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ارتفاع النفط وسط توقعات بهبوط مخزونات الخام الأميركية

9/7/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد توقعات بهبوط مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ما يعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 90.72 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 87.65 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/رق
07/09/2023 10:37:19

MENAFN07092023000117011021ID1107029211

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