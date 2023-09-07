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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

9/7/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 أيلول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية لإحياء الفجر العظيم الجمعة.
ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها منذ الصباح، عند باب المغاربة وباحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والحد من تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة مسجد قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.
وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في القدس والمسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.
وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيراتها لأكبر حشد للمستوطنين للمشاركة في اقتحامات الأقصى، خلال الأعياد اليهودية المقبلة، والتي تبدأ منتصف الشهر الحالي.
وتحاول "منظمات الهيكل" خلال الأعياد اليهودية، فرض وقائع جديدة في القدس والأقصى، من خلال أداء المستوطنين طقوسا تلمودية، أبرزها "الصلوات والشعائر التلمودية والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق"، وغيرها.
--(بترا)
م ف/رق
07/09/2023 10:10:59

MENAFN07092023000117011021ID1107029210

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