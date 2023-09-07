الأردن يدين قيام بابوا غينيا بفتح سفارة لها في القدس

الأردن يدين قيام بابوا غينيا بفتح سفارة لها في القدس
التاريخ
9/7/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها في القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان اليوم الخميس، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن أية إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، مبينا أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
07/09/2023 10:07:22
MENAFN07092023000117011021ID1107029209
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