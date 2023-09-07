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الأردن يدين قيام بابوا غينيا بفتح سفارة لها في القدس

9/7/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها في القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان اليوم الخميس، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن أية إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، مبينا أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
07/09/2023 10:07:22

MENAFN07092023000117011021ID1107029209

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