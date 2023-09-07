اربد 7 أيلول (بترا)- أطلقت مديرية لواء الكورة في إربد، مبادرة "لمدرستي أنتمي"، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والبيئة.

وأكد مدير الشؤون التعليمية في المديرية خلدون جويعد، أهمية المبادرة التي تساهم في بناء السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة وتعزيزها، والتخلص من السلوكيات التي تهدد صحة الطلبة وسلامة البيئة المحيطة بهم، وتنمية روح التعاون والانتماء بين جميع أعضاء المجتمع المدرسي وتعزيز المسؤولية الجماعية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع؛ لتربية جيل واع بأهمية البيئة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية، حيث تتضمن العديد من الأنشطة، إضافة الى تنفيذ حملة إعلامية تهدف إلى تغيير السلوك باستخدام قنوات تواصل مختلفة ذات صلة بالفئات المستهدفة.

من جهة أخرى، اختتمت في تربية قصبة إربد، دورة منهجية التعلم التشاركي للميسرين والمعلمين في مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين.

وشارك في الدورة 90 ميسرا ومعلما من تربية قصبة إربد والأغوار الشمالية والكورة وبني كنانة، حيث اشتملت على مهارات وتطبيقات عملية حول مختلف موضوعات التعلم التشاركي مثل التعلم التعاوني والاتصال والتواصل والحوار ومراكز تعزيز ثقافة المتسربين وبرامج التعليم غير النظامي، وتكوين الجماعات والعلاقة المهنية، بواقع 70 ساعة تدريبية.

وقال مدير تربية قصبة اربد محمد المصري إن وزارة التربية والتعليم نفذت الدورة بالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب في جميع مديريات التربية، وذلك لغايات تنمية المهارات المهنية لدى العاملين في المراكز وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة والمعارف.

--(بترا)

ا ح/اص/ا ع/رق

07/09/2023 09:42:28