إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي واختتام دورة منهجية التعلم في إربد
التاريخ
9/7/2023 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 7 أيلول (بترا)- أطلقت مديرية لواء الكورة في إربد، مبادرة "لمدرستي أنتمي"، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والبيئة.
وأكد مدير الشؤون التعليمية في المديرية خلدون جويعد، أهمية المبادرة التي تساهم في بناء السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة وتعزيزها، والتخلص من السلوكيات التي تهدد صحة الطلبة وسلامة البيئة المحيطة بهم، وتنمية روح التعاون والانتماء بين جميع أعضاء المجتمع المدرسي وتعزيز المسؤولية الجماعية.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع؛ لتربية جيل واع بأهمية البيئة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية، حيث تتضمن العديد من الأنشطة، إضافة الى تنفيذ حملة إعلامية تهدف إلى تغيير السلوك باستخدام قنوات تواصل مختلفة ذات صلة بالفئات المستهدفة.
من جهة أخرى، اختتمت في تربية قصبة إربد، دورة منهجية التعلم التشاركي للميسرين والمعلمين في مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين.
وشارك في الدورة 90 ميسرا ومعلما من تربية قصبة إربد والأغوار الشمالية والكورة وبني كنانة، حيث اشتملت على مهارات وتطبيقات عملية حول مختلف موضوعات التعلم التشاركي مثل التعلم التعاوني والاتصال والتواصل والحوار ومراكز تعزيز ثقافة المتسربين وبرامج التعليم غير النظامي، وتكوين الجماعات والعلاقة المهنية، بواقع 70 ساعة تدريبية.
وقال مدير تربية قصبة اربد محمد المصري إن وزارة التربية والتعليم نفذت الدورة بالتعاون مع مؤسسة كويست سكوب في جميع مديريات التربية، وذلك لغايات تنمية المهارات المهنية لدى العاملين في المراكز وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة والمعارف.
--(بترا)
ا ح/اص/ا ع/رق
07/09/2023 09:42:28
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