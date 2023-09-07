البنتاغون: واشنطن ستزود كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب

واشنطن 7 أيلول (بترا)- أعلن البنتاغون أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وبحسب موقع البنتاغون الإلكتروني، وواشنطن بوست، فإن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتعهدت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو غزوها في شباط 2022.

وتشمل حزمة المساعدات العسكرية صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مدفعية وقذائف هاون وذخائر أسلحة صغيرة، وفق بيان البنتاغون.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

07/09/2023 09:12:27