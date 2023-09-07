البنتاغون: واشنطن ستزود كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب

البنتاغون: واشنطن ستزود كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب
التاريخ
9/7/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 7 أيلول (بترا)- أعلن البنتاغون أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.
وبحسب موقع البنتاغون الإلكتروني، وواشنطن بوست، فإن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترا مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
وتعهدت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو غزوها في شباط 2022.
وتشمل حزمة المساعدات العسكرية صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مدفعية وقذائف هاون وذخائر أسلحة صغيرة، وفق بيان البنتاغون.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
07/09/2023 09:12:27
MENAFN07092023000117011021ID1107029207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.