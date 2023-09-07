ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جنوب البرازيل إلى 36 قتيلا

واشنطن 7 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل، إلى 36 قتيلا، وفق السلطات الحكومية في البلاد.

وبحسب واشنطن تايمز، أطلقت السلطات البرازيلية عملية إنقاذ واسعة النطاق في وقت أجبرت فيه مياه الفيضانات السكان الصعود إلى أسطح منازلهم.

وقال أحد المسؤولين إن أكثر من ألف شخص لا يزالون عالقين على سطوح منازلهم وينتظرون المساعدة.

وتسببت العواصف التي بدأت الاثنين الماضي في غمر أحياء بكاملها في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية بالمياه، واجتاحت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية مساحات شاسعة من الأراضي، مخلفة حطام المنازل المدمرة والمياه الموحلة.

وغمرت مياه الفيضانات معظم بلدة موكوم التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، حيث عُثر فيها على 14 جثة بعد أن كان قد أُبلغ سابقا عن 15.

--(بترا)

ب خ/اص/ رق

07/09/2023 07:50:06