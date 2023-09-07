ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جنوب البرازيل إلى 36 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار جنوب البرازيل إلى 36 قتيلا
التاريخ
9/7/2023 2:36:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 7 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل، إلى 36 قتيلا، وفق السلطات الحكومية في البلاد.
وبحسب واشنطن تايمز، أطلقت السلطات البرازيلية عملية إنقاذ واسعة النطاق في وقت أجبرت فيه مياه الفيضانات السكان الصعود إلى أسطح منازلهم.
وقال أحد المسؤولين إن أكثر من ألف شخص لا يزالون عالقين على سطوح منازلهم وينتظرون المساعدة.
وتسببت العواصف التي بدأت الاثنين الماضي في غمر أحياء بكاملها في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية بالمياه، واجتاحت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية مساحات شاسعة من الأراضي، مخلفة حطام المنازل المدمرة والمياه الموحلة.
وغمرت مياه الفيضانات معظم بلدة موكوم التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، حيث عُثر فيها على 14 جثة بعد أن كان قد أُبلغ سابقا عن 15.
--(بترا)
ب خ/اص/ رق
07/09/2023 07:50:06
MENAFN07092023000117011021ID1107029206
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