واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا
التاريخ
9/7/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 7 أيلول (بترا)- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً، عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا تزيد على مليار دولار.
وبحسب واشنطن تايمز، قال بلينكن "إنّ الولايات المتحدة ملتزمة بمنح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها، ونعلن عن مساعدات جديدة يزيد مجموعها على مليار دولار".
--(بترا)
ب خ/اص/رق
07/09/2023 07:48:14
MENAFN07092023000117011021ID1107029205
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