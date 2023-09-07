واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

واشنطن 7 أيلول (بترا)- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً، عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا تزيد على مليار دولار.

وبحسب واشنطن تايمز، قال بلينكن "إنّ الولايات المتحدة ملتزمة بمنح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها، ونعلن عن مساعدات جديدة يزيد مجموعها على مليار دولار".

--(بترا)

ب خ/اص/رق

07/09/2023 07:48:14