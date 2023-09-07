هاني شنودة فى الحوار الوطنى: يجب أن نحافظ على الأغنية المصرية ونرتقى بها
التاريخ
9/7/2023 2:34:38 PM
(MENAFN- Youm7) قال الموسيقار هاني شنودة، إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوب ويجب علينا تنمية تلك الموهبة، متابعا:" عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم".
واستكمل هاني شنودة خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني،:" نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي والزراعة، البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى.
وشدد الموسيقار هاني شنودة، علي
أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية،:" الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها".
MENAFN07092023000132011024ID1107029203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.