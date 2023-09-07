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هاني شنودة فى الحوار الوطنى: يجب أن نحافظ على الأغنية المصرية ونرتقى بها

9/7/2023 2:34:38 PM
(MENAFN- Youm7) قال الموسيقار هاني شنودة، إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوب ويجب علينا تنمية تلك الموهبة، متابعا:" عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم".



واستكمل هاني شنودة خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني،:" نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي والزراعة، البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى.



وشدد الموسيقار هاني شنودة، علي
أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية،:" الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها".







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