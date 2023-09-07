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لينا شماميان: مهرجان القلعة متنوع.. ونسمة محجوب واحدة من أجمل الأصوات المصرية

9/7/2023 2:34:37 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت المطربة السورية لينا شماميان، سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وما تم تقديمه من تنوع فني، قائلة: "بحب التنوع في مهرجان القلعة وحبيت مشاركتي المختلفة بالتعاون مع فنانين آخرين وفرصة حلوة يكون في فنانين كبار كثر في المهرجان".



وأضافت لينا شماميان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنها غنت على المسرح مع المطربة نسمة محجوب، متابعة: "هي واحدة من أجمل الأصوات المصرية وأنا متابعها وبحب شغلها وصوتها وشغلها مختلف وانبسطت بالتعاون معها واحنا أكاديميين وبنغني في نفس الوقت بشكل قريب من الناس".



وأشارت لينا شماميان، إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك أغاني جديدة وفهمت السوق المصري وكيفية العمل بقوانين العمل في مصر، مفيدة بطرحها قريبا 3 أغاني باللهجة سورية و3 أغاني مصرية.









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