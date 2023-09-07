إتيكيت التعامل مع الشخص المستغل.. إزاى تتجنب استغلاله لك دون إحراجه ؟
التاريخ
9/7/2023 2:34:32 PM
(MENAFN- Youm7) نقابل العديد من الأشخاص المختلفة، سواء إيجابية أو سلبية وعلينا أن ندرك أن الشخصية السامة المستغلة لابد من التعامل معها بطرق معينة تتسم بالذكاء للحفاظ على الحقوق والمساحات الشخصية، ووفقًا لما أشارت إليه شريهان الدسوقي خبيرة الإتيكيت يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية إتيكيت التعامل مع الشخصية المستغلة.
قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ "اليوم السابع":" في بداية الأمر لابد أن ندرك حقيقة الشخصية التى نتعامل معها بعد تجارب عديدة ولابد أن نفهم أن الشخص المستغل من الشخصيات الأنانية التي لا يشغل تفكيرها غير المصلحة الشخصية فقط، لذا عليك أن تضع حدود واضحة في التعامل معها وعلى حسب مكانتهم في حياتنا (صداقة، زمالة عمل، قرابة.. )".
وعن إتيكيت التعامل معه لتجنب استغلاله قالت:"
يفضل أن تتجنب أن تعطيهم تفاصيل كثيرة عن حياتك، خصوصا العملية أو ظروفك المادية، ويفضل أن تكون مكالمتك التليفونية معه لا تتعدى دقيقتين حتي لا يجذبك لحديثه ويبدأ في طلباته التي لا تنتهي، ويفضل أن تقومين بالتقرب من الشخصيات السوية حتي تنسي المجهود الكبير المستنزف من التعامل مع الشخص المستغل خصوصا لو كنت فى علاقة عاطفية مع هذه الشخصية".
وقالت :"
في حالة إذا كان هناك شخص
يتعرض للاستغلال "المادي أو النفسي" فلا تحاول أن
تثبت لأي شخص انك خدوم، لأن هذا السلوك هو المدخل الأساسي الذي يستخدمه الشخص المستغل ضدك فهو "يبتزك نفسياً "حتي تثبت له بالفعل إنك شخص خدوم ليحصل منك على مصلحته حتى وعلى حسابك وحساب مصلحة الآخرين". .
واستكملت:" من الأفضل أن ترفض في حالة إذا شعرت إنك تحمل فوق طاقتك، فمن الأفضل أن ترفض و تتهرب منه بذوق عن طريق اختلاق أعذار وهمية في كل مرة يحدثك فيها حتي يشعر بأنك
تكشفه وتكتشف استغلاله لك،
ويفضل أن تبتعد نهائياً لو واجهته وبما أنه شخصية أنانية فلا يمكن أن يعترف ابدا بأنه مستغل بل سوف يشعرك إنك لم تقدم له أي شيء مهما قدمت".
شخصية استغلالية
إتيكيت التعامل مع الشخصية الاستغلالية
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