قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ "اليوم السابع":" في بداية الأمر لابد أن ندرك حقيقة الشخصية التى نتعامل معها بعد تجارب عديدة ولابد أن نفهم أن الشخص المستغل من الشخصيات الأنانية التي لا يشغل تفكيرها غير المصلحة الشخصية فقط، لذا عليك أن تضع حدود واضحة في التعامل معها وعلى حسب مكانتهم في حياتنا (صداقة، زمالة عمل، قرابة.. )".

وعن إتيكيت التعامل معه لتجنب استغلاله قالت:"

يفضل أن تتجنب أن تعطيهم تفاصيل كثيرة عن حياتك، خصوصا العملية أو ظروفك المادية، ويفضل أن تكون مكالمتك التليفونية معه لا تتعدى دقيقتين حتي لا يجذبك لحديثه ويبدأ في طلباته التي لا تنتهي، ويفضل أن تقومين بالتقرب من الشخصيات السوية حتي تنسي المجهود الكبير المستنزف من التعامل مع الشخص المستغل خصوصا لو كنت فى علاقة عاطفية مع هذه الشخصية".

وقالت :"

في حالة إذا كان هناك شخص

يتعرض للاستغلال "المادي أو النفسي" فلا تحاول أن

تثبت لأي شخص انك خدوم، لأن هذا السلوك هو المدخل الأساسي الذي يستخدمه الشخص المستغل ضدك فهو "يبتزك نفسياً "حتي تثبت له بالفعل إنك شخص خدوم ليحصل منك على مصلحته حتى وعلى حسابك وحساب مصلحة الآخرين". .

واستكملت:" من الأفضل أن ترفض في حالة إذا شعرت إنك تحمل فوق طاقتك، فمن الأفضل أن ترفض و تتهرب منه بذوق عن طريق اختلاق أعذار وهمية في كل مرة يحدثك فيها حتي يشعر بأنك

تكشفه وتكتشف استغلاله لك،

ويفضل أن تبتعد نهائياً لو واجهته وبما أنه شخصية أنانية فلا يمكن أن يعترف ابدا بأنه مستغل بل سوف يشعرك إنك لم تقدم له أي شيء مهما قدمت".



