5 أشياء علمها لطفلك ليصبح صاحب شخصية واثقة.. أبرزها السماح له بالتجربة
التاريخ
9/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Youm7) جميعنا نسعى لأن نضمن لأطفالنا حياة سعيدة ومستقرة في المستقبل، ففي الوقت الذي نهيئ
بيئة مناسبة لهم ومجتمع ليعيشوا فيه ويستمتعون بطفولتهم، يفاجئوننا هم بتطور أعمارهم، وتجاوزهم لتلك المرحلة، وقد أصبحوا عرضة لمواجهة العالم، الذي نحميهم منه، فلا شك أن رفاهية وتعليم أطفالنا شيء أساسي، إلا أن من الأفضل تعليمهم كيف يعيشون في هذا العالم دون أن يتأذوا بنسبة كبيرة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد ، فهناك الكثير من الحقائق الأكثر أهمية التي يجب مشاركتها مع أطفالنا يستعرضها" اليوم السابع" ليكون جاهز لها، وذلك وفقاً لما نشره موقع "marcandangel".
الاطفال
علمه التفكير بشكل صحيح
عليك أن تعلم طفلك كيفية التفكير بشكل صحيح، واتخاذ قرارات مناسبة له ولمن حوله، فمن المهم أن ينمو أطفالنا تدريجيا ليدركوا أنه يجب عليهم أن يتعلموا كيفية اتخاذ القرارات الجيدة لأنفسهم، ولا يمكن للوالدين إلا أن يرشدوهم ويضعوهم على الطريق الصحيح. اسمح له بالتجربة
أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لطفلك أثناء نموه هو السماح له بالقيام ببعض الأمور الصعبة بنفسه مثل قول رأيك والعمل به في أمر ما، والسماح له بأن يكون قوياً ومسؤولاً، والسماح له بحرية تجربة الأشياء على أن تكون أمنة، فاسمح لهم بأن يصبحوا أشخاصاً أفضل، واسمح لهم أن يؤمنوا أكثر بأنفسهم وأن يفعلوا المزيد بأنفسهم.
تربية الاطفال عدم توقع النجاح دون دراسة
يجب علمه التخلص من القلق
مساعدة طفلك على فهم أن التخفيف من التوقعات غير الواقعية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من التوتر والإحباط غير الضروريين، مع الموقف الإيجابي والعقل المنفتح، غالبا ما نجد أن الحياة ليست بالضرورة أسهل أو أصعب مما كنا نعتقد؛ كل ما في الأمر هو أن "السهل" و "الصعب" ليسا تماما كما توقعنا.
عليك أن تعلم طفلك أن القلق لا يفعل شيء سوى سرقة سعادته وإبقائه مشغولاً للغاية بعدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فعندما يقضي وقتا في القلق، فأنه ببساطة يستخدم خياله لخلق أشياء لا يريدها، لذا يجب التخلص من القلق بالتحدث مع طفلك في الأمور التى يخاف منها.
تعليم الاطفال
علمه أن يعبر عن الامتنان
إن الأطفال الذين يمارسون الامتنان هم أكثر سعادة خاصة ممن يفكرون في الأشياء الأكثر بهجة بالنسبة لهم، مما يجعلهم أكثر تفاؤلاً، وأكثر صحة، بمجرد أن يكبر الطفل ويكون أكثر وعياً، ساعده على البدء بأن يكون ممتناً، ويتعلم أن يشكر كل من يقدم له شيء يحبه، أو يساعده في التعلم، خاصة مع دخول المدارس، وزيادة هذا الأمر والعمل عليه لكي يتعامل به مع زملاءه ومعلميه.
MENAFN07092023000132011024ID1107029197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.