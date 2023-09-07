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5 أشياء علمها لطفلك ليصبح صاحب شخصية واثقة.. أبرزها السماح له بالتجربة

9/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Youm7) جميعنا نسعى لأن نضمن لأطفالنا حياة سعيدة ومستقرة في المستقبل، ففي الوقت الذي نهيئ
بيئة مناسبة لهم ومجتمع ليعيشوا فيه ويستمتعون بطفولتهم، يفاجئوننا هم بتطور أعمارهم، وتجاوزهم لتلك المرحلة، وقد أصبحوا عرضة لمواجهة العالم، الذي نحميهم منه، فلا شك أن رفاهية وتعليم أطفالنا شيء أساسي، إلا أن من الأفضل تعليمهم كيف يعيشون في هذا العالم دون أن يتأذوا بنسبة كبيرة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد ، فهناك الكثير من الحقائق الأكثر أهمية التي يجب مشاركتها مع أطفالنا يستعرضها" اليوم السابع" ليكون جاهز لها، وذلك وفقاً لما نشره موقع "marcandangel".


الاطفال


علمه التفكير بشكل صحيح

عليك أن تعلم طفلك كيفية التفكير بشكل صحيح، واتخاذ قرارات مناسبة له ولمن حوله، فمن المهم أن ينمو أطفالنا تدريجيا ليدركوا أنه يجب عليهم أن يتعلموا كيفية اتخاذ القرارات الجيدة لأنفسهم، ولا يمكن للوالدين إلا أن يرشدوهم ويضعوهم على الطريق الصحيح.

اسمح له بالتجربة

أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لطفلك أثناء نموه هو السماح له بالقيام ببعض الأمور الصعبة بنفسه مثل قول رأيك والعمل به في أمر ما، والسماح له بأن يكون قوياً ومسؤولاً، والسماح له بحرية تجربة الأشياء على أن تكون أمنة، فاسمح لهم بأن يصبحوا أشخاصاً أفضل، واسمح لهم أن يؤمنوا أكثر بأنفسهم وأن يفعلوا المزيد بأنفسهم.


تربية الاطفال عدم توقع النجاح دون دراسة

يجب
مساعدة طفلك على فهم أن التخفيف من التوقعات غير الواقعية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من التوتر والإحباط غير الضروريين، مع الموقف الإيجابي والعقل المنفتح، غالبا ما نجد أن الحياة ليست بالضرورة أسهل أو أصعب مما كنا نعتقد؛ كل ما في الأمر هو أن "السهل" و "الصعب" ليسا تماما كما توقعنا.

علمه التخلص من القلق

عليك أن تعلم طفلك أن القلق لا يفعل شيء سوى سرقة سعادته وإبقائه مشغولاً للغاية بعدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فعندما يقضي وقتا في القلق، فأنه ببساطة يستخدم خياله لخلق أشياء لا يريدها، لذا يجب التخلص من القلق بالتحدث مع طفلك في الأمور التى يخاف منها.


تعليم الاطفال


علمه أن يعبر عن الامتنان

إن الأطفال الذين يمارسون الامتنان هم أكثر سعادة خاصة ممن يفكرون في الأشياء الأكثر بهجة بالنسبة لهم، مما يجعلهم أكثر تفاؤلاً، وأكثر صحة، بمجرد أن يكبر الطفل ويكون أكثر وعياً، ساعده على البدء بأن يكون ممتناً، ويتعلم أن يشكر كل من يقدم له شيء يحبه، أو يساعده في التعلم، خاصة مع دخول المدارس، وزيادة هذا الأمر والعمل عليه لكي يتعامل به مع زملاءه ومعلميه.



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